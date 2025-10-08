Direktorijum kompanija
Rivian and Volkswagen Group Technologies
  • Plate
  • Софтверски Инжењер

  • Backend softverski inženjer

Rivian and Volkswagen Group Technologies Backend softverski inženjer Plate

Medijana Backend softverski inženjer kompenzacionog paketa in United States u Rivian and Volkswagen Group Technologies iznosi $194K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Rivian and Volkswagen Group Technologies. Poslednje ažuriranje: 10/8/2025

Medijanski paket
company icon
Rivian and Volkswagen Group Technologies
Software Engineer
Palo Alto, CA
Ukupno godišnje
$194K
Nivo
L4
Osnovna plata
$160K
Stock (/yr)
$25.5K
Bonus
$8K
Godine u kompaniji
0 Godine
Godine iskustva
4 Godine
Koji su karijerni nivoi u Rivian and Volkswagen Group Technologies?

$160K

Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Backend softverski inženjer poziciju u Rivian and Volkswagen Group Technologies in United States iznosi $326,000 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Rivian and Volkswagen Group Technologies za Backend softverski inženjer poziciju in United States je $193,500.

