Каталог Компанија
Ritual
Радите овде? Затражите своју компанију

Ritual Плате

Распон плата Ritual је од $96,768 у годишњој укупној компензацији за Softverski inženjer на доњем крају до $243,040 за Menadžer softverskog inženjerstva на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније Ritual. Последње ажурирање: 8/21/2025

$160K

Будите плаћени, не преварени

Преговарали смо о хиљадама понуда и редовно постижемо повећања од 30 хиљада долара+ (понекад 300 хиљада долара+).Нека се ваша плата преговара или ваш животопис прегледан од стране правих стручњака - регрутера који то раде свакодневно.

Administrativni asistent
$112K
Marketing
$102K
Marketinške operacije
$131K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Dizajner proizvoda
$99.5K
Menadžer proizvoda
$241K
Softverski inženjer
$96.8K
Menadžer softverskog inženjerstva
$243K
Недостаје вам позиција?

Претражите све плате на нашој страници компензација или додајте своју плату да бисте помогли откључавање странице.


Често постављана питања

The highest paying role reported at Ritual is Menadžer softverskog inženjerstva at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $243,040. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Ritual is $112,200.

Издвојени послови

    Нису пронађени истакнути послови за Ritual

Повезане компаније

  • FloSports
  • BARK
  • SharkNinja
  • Gensler
  • OCC
  • Погледајте све компаније ➜

Остали ресурси