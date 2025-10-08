Direktorijum kompanija
Riskified
  Plate
  Софтверски Инжењер

  Full-Stack softverski inženjer

  Tel Aviv Metropolitan Area

Riskified Full-Stack softverski inženjer Plate u Tel Aviv Metropolitan Area

Medijana Full-Stack softverski inženjer kompenzacionog paketa in Tel Aviv Metropolitan Area u Riskified iznosi ₪495K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Riskified. Poslednje ažuriranje: 10/8/2025

Medijanski paket
company icon
Riskified
Software Engineer
Tel Aviv, TA, Israel
Ukupno godišnje
₪495K
Nivo
L2
Osnovna plata
₪404K
Stock (/yr)
₪57.7K
Bonus
₪33.7K
Godine u kompaniji
2-4 Godine
Godine iskustva
5-10 Godine
Koji su karijerni nivoi u Riskified?

₪566K

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Full-Stack softverski inženjer poziciju u Riskified in Tel Aviv Metropolitan Area iznosi ₪645,885 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Riskified za Full-Stack softverski inženjer poziciju in Tel Aviv Metropolitan Area je ₪486,495.

