Direktorijum kompanija
Rise8
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju

Rise8 Plate

Plate Rise8 kreću se od $175,000 ukupne kompenzacije godišnje za Софтверски Инжењер na nižem nivou do $211,446 za Продукт Менаџер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Rise8. Poslednja izmena: 9/18/2025

$160K

Budite Plaćeni, Ne Iskorišćeni

Pregovarali smo o hiljadama ponuda i redovno postižemo povećanja od 30.000+ dolara (ponekad i 300.000+ dolara). Neka vam se plata pregovara ili vaš rezime pregleda od strane pravih stručnjaka - regrutara koji se time bave svakodnevno.

Софтверски Инжењер
Median $175K
Продукт Дизајнер
$185K
Продукт Менаџер
$211K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Ne vidite svoj naziv pozicije?

Pretražite sve plate na našoj stranici za kompenzacije ili dodajte svoju platu da pomognete otključavanju stranice.


ЧПП

Rise8薪资最高的职位是Продукт Менаџер at the Common Range Average level，年度总薪酬为$211,446。这包括基本工资以及任何潜在的股票补偿和奖金。
Rise8的年度总薪酬中位数为$184,598。

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Rise8

Srodne kompanije

  • Uber
  • Amazon
  • Lyft
  • Spotify
  • LinkedIn
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi