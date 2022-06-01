Direktorijum kompanija
Rise People
Plate Rise People kreću se od $40,079 ukupne kompenzacije godišnje za Копирајтер na nižem nivou do $118,286 za Софтверски Инжењеринг Менаџер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Rise People. Poslednja izmena: 9/18/2025

$160K

Копирајтер
$40.1K
Продукт Менаџер
$60.8K
Софтверски Инжењер
Median $96K

Софтверски Инжењеринг Менаџер
Median $118K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Rise People je Софтверски Инжењеринг Менаџер sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $118,286. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Rise People je $78,387.

