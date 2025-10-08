Direktorijum kompanija
Riot Games
  • Plate
  • Софтверски Инжењер

  • Softverski inženjer video igara

  • United States

Riot Games Softverski inženjer video igara Plate u United States

Softverski inženjer video igara kompenzacija in United States u Riot Games kreće se od $141K po year za P1 do $371K po year za P5. Medijana year kompenzacionog paketa in United States iznosi $247K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Riot Games. Poslednje ažuriranje: 10/8/2025

Prosečna Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije ()
Bonus
P1
Associate Software Engineer(Početni nivo)
$141K
$128K
$0
$13K
P2
Software Engineer
$189K
$156K
$5.8K
$27K
P3
Senior Software Engineer
$224K
$189K
$5.5K
$30.2K
P4
Staff Software Engineer
$289K
$231K
$0
$57.2K
Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Doprinesi
Koji su karijerni nivoi u Riot Games?

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Softverski inženjer video igara poziciju u Riot Games in United States iznosi $370,510 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Riot Games za Softverski inženjer video igara poziciju in United States je $235,000.

