Softverski inženjer video igara kompenzacija in United States u Riot Games kreće se od $141K po year za P1 do $371K po year za P5. Medijana year kompenzacionog paketa in United States iznosi $247K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Riot Games. Poslednje ažuriranje: 10/8/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije ()
Bonus
P1
$141K
$128K
$0
$13K
P2
$189K
$156K
$5.8K
$27K
P3
$224K
$189K
$5.5K
$30.2K
P4
$289K
$231K
$0
$57.2K
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
