Full-Stack softverski inženjer kompenzacija in United States u Riot Games kreće se od $140K po year za P1 do $292K po year za P4. Medijana year kompenzacionog paketa in United States iznosi $215K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Riot Games. Poslednje ažuriranje: 10/8/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije ()
Bonus
P1
$140K
$127K
$3K
$9.6K
P2
$193K
$162K
$1.3K
$29.2K
P3
$244K
$192K
$3.4K
$48.9K
P4
$292K
$228K
$7K
$57.9K
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
