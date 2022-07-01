Direktorijum kompanija
Ridgemont Equity Partners
Ridgemont Equity Partners Plate

Plate Ridgemont Equity Partners kreću se od $121,390 ukupne kompenzacije godišnje za Prodaja na nižem nivou do $278,600 za Softverski Inženjer na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Ridgemont Equity Partners. Poslednja izmena: 11/29/2025

Prodaja
$121K
Softverski Inženjer
$279K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Ridgemont Equity Partners je Softverski Inženjer at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $278,600. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Ridgemont Equity Partners je $199,995.

Drugi resursi

