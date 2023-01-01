Direktorijum kompanija
Ridgeline International
Ridgeline International Plate

Plate Ridgeline International kreću se od $219,300 ukupne kompenzacije godišnje za Softverski Inženjer na nižem nivou do $256,275 za IT Tehnolog na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Ridgeline International. Poslednja izmena: 11/29/2025

IT Tehnolog
$256K
Softverski Inženjer
$219K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Ridgeline International je IT Tehnolog at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $256,275. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Ridgeline International je $237,788.

Drugi resursi

