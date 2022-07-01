Direktorijum kompanija
Rialto Capital
Rialto Capital Plate

Medijana plate Rialto Capital je $125,625 za Venture Kapitalista . Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Rialto Capital. Poslednja izmena: 11/29/2025

Venture Kapitalista
$126K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Rialto Capital je Venture Kapitalista at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $125,625. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Rialto Capital je $125,625.

