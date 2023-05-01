Direktorijum kompanija
Rhumbix
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju

Rhumbix Plate

Plate Rhumbix kreću se od $150,750 ukupne kompenzacije godišnje za Dizajner Proizvoda na nižem nivou do $187,060 za Softverski Inženjer na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Rhumbix. Poslednja izmena: 11/29/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Dizajner Proizvoda
$151K
Softverski Inženjer
$187K
Ne vidite svoj naziv pozicije?

Pretražite sve plate na našoj stranici za kompenzacije ili dodajte svoju platu da pomognete otključavanju stranice.


ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Rhumbix je Softverski Inženjer at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $187,060. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Rhumbix je $168,905.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Rhumbix

Srodne kompanije

  • Airbnb
  • Roblox
  • LinkedIn
  • Coinbase
  • Facebook
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/rhumbix/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.