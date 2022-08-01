Rheaply Plate

Direktorijum kompanija
Plate Rheaply kreću se od $83,300 ukupne kompenzacije godišnje za Dizajner Proizvoda na nižem nivou do $93,840 za Uspeh Korisnika na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Rheaply. Poslednja izmena: 11/29/2025

Uspeh Korisnika
$93.8K
Dizajner Proizvoda
$83.3K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Rheaply je Uspeh Korisnika at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $93,840. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Rheaply je $88,570.

