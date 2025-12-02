Direktorijum kompanija
Reprise
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju
    Levels FYI Logo
  • Plate
  • Marketing

  • Sve Marketing plate

Reprise Marketing Plate

Prosečna Marketing ukupna kompenzacija in Russia u Reprise kreće se od RUB 3.33M do RUB 4.75M po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Reprise. Poslednje ažuriranje: 12/2/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$48.9K - $57.2K
Russia
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$42.6K$48.9K$57.2K$60.8K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Potrebno nam je samo 3 još Marketing prijavas u Reprise da otključamo!

Pozovite svoje prijatelje i zajednicu da anonimno dodaju plate za manje od 60 sekundi. Više podataka znači bolje uvide za tražioce posla poput vas i našu zajednicu!

💰 Prikaži sve Plate

💪 Doprinesi Vaša plata


Doprinesi
Koji su karijerni nivoi u Reprise?

Primajte verifikovane plate u svom inboksu

Pretplatite se na verifikovane Marketing ponude.Dobićete detaljnu analizu kompenzacije putem email-a. Saznajte više

Ovaj sajt je zaštićen reCAPTCHA sistemom i Google Politika privatnosti i Uslovi korišćenja se primenjuju.

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Marketing poziciju u Reprise in Russia iznosi RUB 4,752,882 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Reprise za Marketing poziciju in Russia je RUB 3,331,079.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Reprise

Srodne kompanije

  • Roblox
  • Airbnb
  • PayPal
  • Microsoft
  • Square
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/reprise/salaries/marketing.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.