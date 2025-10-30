Prosečna Konsultant za Upravljanje ukupna kompenzacija in United States u Remitly kreće se od $244K do $339K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Remitly. Poslednje ažuriranje: 10/30/2025
Prosečna ukupna kompenzacija
U kompaniji Remitly, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:
25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)
25% stiče se u 2nd-GOD (6.25% kvartalno)
25% stiče se u 3rd-GOD (6.25% kvartalno)
25% stiče se u 4th-GOD (6.25% kvartalno)