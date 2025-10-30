Direktorijum kompanija
Remitly
Remitly Konsultant za Upravljanje Plate

Prosečna Konsultant za Upravljanje ukupna kompenzacija in United States u Remitly kreće se od $244K do $339K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Remitly. Poslednje ažuriranje: 10/30/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$261K - $307K
United States
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$244K$261K$307K$339K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
RSU

U kompaniji Remitly, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (6.25% kvartalno)



ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Konsultant za Upravljanje poziciju u Remitly in United States iznosi $339,300 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Remitly za Konsultant za Upravljanje poziciju in United States je $243,600.

Drugi resursi