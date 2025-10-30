Remitly Konsultant za Upravljanje Plate

Prosečna Konsultant za Upravljanje ukupna kompenzacija in United States u Remitly kreće se od $244K do $339K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Remitly. Poslednje ažuriranje: 10/30/2025

Prosečna ukupna kompenzacija $261K - $307K United States Uobičajeni opseg Mogući opseg $244K $261K $307K $339K Uobičajeni opseg Mogući opseg

+ $58K + $89K + $20K + $35K + $22K

Raspored sticanja Glavni 25 % GOD 1 25 % GOD 2 25 % GOD 3 25 % GOD 4 Tip akcija RSU U kompaniji Remitly, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja: 25 % stiče se u 1st - GOD ( 25.00 % godišnje )

25 % stiče se u 2nd - GOD ( 6.25 % kvartalno )

25 % stiče se u 3rd - GOD ( 6.25 % kvartalno )

25 % stiče se u 4th - GOD ( 6.25 % kvartalno )

Koji je raspored vest schedule u Remitly ?

