Prosečna Finansijski Analitičar ukupna kompenzacija in Israel u Remitly kreće se od ₪313K do ₪445K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Remitly. Poslednje ažuriranje: 10/30/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

₪354K - ₪403K
Israel
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
₪313K₪354K₪403K₪445K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
RSU

U kompaniji Remitly, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (6.25% kvartalno)



ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Finansijski Analitičar poziciju u Remitly in Israel iznosi ₪444,725 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Remitly za Finansijski Analitičar poziciju in Israel je ₪312,815.

