Analitičar Podataka kompenzacija in United States u Remitly kreće se od $173K po year za L2 do $150K po year za L3. Medijana year kompenzacionog paketa in United States iznosi $163K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Remitly. Poslednje ažuriranje: 10/30/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$173K
$120K
$52.5K
$0
L3
$150K
$115K
$35K
$0
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
|Plate nisu pronađene
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U kompaniji Remitly, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:
25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)
25% stiče se u 2nd-GOD (6.25% kvartalno)
25% stiče se u 3rd-GOD (6.25% kvartalno)
25% stiče se u 4th-GOD (6.25% kvartalno)