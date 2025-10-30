Direktorijum kompanija
Reliance Industries Limited
  • Plate
  • Poslovni Analitičar

  • Sve Poslovni Analitičar plate

Reliance Industries Limited Poslovni Analitičar Plate

Medijana Poslovni Analitičar kompenzacionog paketa in India u Reliance Industries Limited iznosi ₹932K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Reliance Industries Limited. Poslednje ažuriranje: 10/30/2025

Medijanski paket
company icon
Reliance Industries Limited
Business Analyst
Mumbai, MH, India
Ukupno godišnje
₹932K
Nivo
-
Osnovna plata
₹932K
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Godine u kompaniji
0 Godine
Godine iskustva
1 Godina
Koji su karijerni nivoi u Reliance Industries Limited?
Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Poslovni Analitičar poziciju u Reliance Industries Limited in India iznosi ₹4,515,572 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Reliance Industries Limited za Poslovni Analitičar poziciju in India je ₹931,898.

