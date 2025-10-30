Direktorijum kompanija
RELEX Solutions
  • Plate
  • Softverski Inženjer

  • Sve Softverski Inženjer plate

RELEX Solutions Softverski Inženjer Plate

Medijana Softverski Inženjer kompenzacionog paketa in Finland u RELEX Solutions iznosi €63.4K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete RELEX Solutions. Poslednje ažuriranje: 10/30/2025

Medijanski paket
company icon
RELEX Solutions
Software Engineer
Helsinki, ES, Finland
Ukupno godišnje
€63.4K
Nivo
L3
Osnovna plata
€63.4K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Godine u kompaniji
3 Godine
Godine iskustva
15 Godine
Koji su karijerni nivoi u RELEX Solutions?
Najnoviji podaci o platama
ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Softverski Inženjer poziciju u RELEX Solutions in Finland iznosi €86,773 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u RELEX Solutions za Softverski Inženjer poziciju in Finland je €63,439.

