Direktorijum kompanija
RELEX Solutions
RELEX Solutions Plate

Plate RELEX Solutions kreću se od $54,378 ukupne kompenzacije godišnje za Дата Аналитичар na nižem nivou do $195,840 za Сејлс Инжењер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u RELEX Solutions. Poslednja izmena: 9/1/2025

$160K

Софтверски Инжењер
Median $72.6K

Full-Stack softverski inženjer

DevOps inženjer

Бизнис Операција Менаџер
$142K
Кастомер Сервис
$134K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Дата Аналитичар
$54.4K
Продукт Дизајн Менаџер
$83.8K
Продукт Менаџер
$99.4K
Пројект Менаџер
$120K
Продаја
$158K
Сејлс Инжењер
$196K
Софтверски Инжењеринг Менаџер
$83.3K
Солушн Архитекта
$116K
Технички Програм Менаџер
$69.9K
ЧПП

The highest paying role reported at RELEX Solutions is Сејлс Инжењер at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $195,840. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at RELEX Solutions is $107,890.

