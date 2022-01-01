Direktorijum kompanija
Relativity Plate

Plate Relativity kreću se od $102,060 ukupne kompenzacije godišnje za Софтверски Инжењер na nižem nivou do $298,500 za Бизнис Операције na višem nivou.

Софтверски Инжењер
Software Engineer $102K
Advanced Software Engineer $120K
Senior Software Engineer $150K
Lead Software Engineer $178K

Backend softverski inženjer

Full-Stack softverski inženjer

Продукт Менаџер
Median $140K
Софтверски Инжењеринг Менаџер
Median $210K

Продукт Дизајнер
Median $119K
Бизнис Операције
$299K
Дата Сајенс Менаџер
$217K
Дата Сајентист
$147K
Маркетинг
$168K
Cybersecurity Analyst
$145K
УИкс Ресерчер
$110K
Raspored sticanja

5%

GOD 1

15%

GOD 2

30%

GOD 3

50%

GOD 4

Tip akcija
Options

U kompaniji Relativity, Options su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 5% stiče se u 1st-GOD (5.00% godišnje)

  • 15% stiče se u 2nd-GOD (15.00% godišnje)

  • 30% stiče se u 3rd-GOD (30.00% godišnje)

  • 50% stiče se u 4th-GOD (50.00% godišnje)

ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Relativity je Бизнис Операције at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $298,500. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Relativity je $147,131.

