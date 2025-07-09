Regus Plate

Direktorijum kompanija
Plate Regus kreću se od $37,253 ukupne kompenzacije godišnje za Пропертк Менаџер na nižem nivou do $125,625 za Продукт Менаџер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Regus. Poslednja izmena: 10/25/2025

Продукт Менаџер
$126K
Пропертк Менаџер
$37.3K
Продаја
$53.3K

ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Regus je Продукт Менаџер at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $125,625. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Regus je $53,265.

