Direktorijum kompanija
Regrow
Regrow Plate

Plate Regrow kreću se od $132,098 ukupne kompenzacije godišnje za Софтверски Инжењеринг Менаџер na nižem nivou do $223,875 za Људски Ресурси na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Regrow. Poslednja izmena: 10/25/2025

Људски Ресурси
$224K
Регрутер
$159K
Софтверски Инжењер
$136K

Софтверски Инжењеринг Менаџер
$132K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Regrow je Људски Ресурси at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $223,875. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Regrow je $147,668.

