Direktorijum kompanija
Regeneron
Regeneron Plate

Plate Regeneron kreću se od $75,000 ukupne kompenzacije godišnje za Биомедицински Инжењер na nižem nivou do $238,085 za Солушн Архитекта na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Regeneron. Poslednja izmena: 10/24/2025

Дата Сајентист
Median $210K
Биомедицински Инжењер
Median $75K
Софтверски Инжењер
Median $105K

Контролс Инжењер
$89.6K
Дата Аналитичар
$109K
Дата Сајенс Менаџер
$199K
Електро Инжењер
$117K
Оснивач
$96.5K
Машински Инжењер
$111K
Продукт Менаџер
$199K
Програм Менаџер
$181K
Солушн Архитекта
$238K
Венчур Капиталиста
$184K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Regeneron je Солушн Архитекта at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $238,085. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Regeneron je $117,316.

