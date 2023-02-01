Direktorijum kompanija
Regalix
Regalix Plate

Plate Regalix kreću se od $3,649 ukupne kompenzacije godišnje za Кастомер Сервис na nižem nivou do $9,563 za Дата Аналитичар na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Regalix. Poslednja izmena: 10/25/2025

Кастомер Сервис
$3.6K
Дата Аналитичар
$9.6K
Софтверски Инжењер
$7K

ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Regalix je Дата Аналитичар at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $9,563. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Regalix je $6,978.

