REEF
REEF Plate

Plate REEF kreću se od $72,000 ukupne kompenzacije godišnje za Poslovni Analitičar na nižem nivou do $225,106 za Prodaja na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u REEF. Poslednja izmena: 11/14/2025

Poslovni Analitičar
Median $72K
Menadžer Proizvoda
Median $85K
Menadžer Projekta
$113K

Prodaja
$225K
Softverski Inženjer
Median $80K
Raspored sticanja

20%

GOD 1

20%

GOD 2

20%

GOD 3

20%

GOD 4

20%

GOD 5

Tip akcija
Options

U kompaniji REEF, Options su podložni 5-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 20% stiče se u 1st-GOD (20.00% godišnje)

  • 20% stiče se u 2nd-GOD (1.67% mesečno)

  • 20% stiče se u 3rd-GOD (1.67% mesečno)

  • 20% stiče se u 4th-GOD (1.67% mesečno)

  • 20% stiče se u 5th-GOD (1.67% mesečno)

ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u REEF je Prodaja at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $225,106. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u REEF je $85,000.

