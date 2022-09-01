Direktorijum kompanija
Redpanda Data
Redpanda Data Plate

Plate Redpanda Data kreću se od $119,400 ukupne kompenzacije godišnje za Маркетинг na nižem nivou do $281,520 za Сејлс Инжењер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Redpanda Data. Poslednja izmena: 9/1/2025

$160K

Софтверски Инжењер
Median $200K
Маркетинг
$119K
Продукт Менаџер
$264K

Сејлс Инжењер
$282K
Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U kompaniji Redpanda Data, Dodele akcija/vlasničkih udela su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)

ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Redpanda Data je Сејлс Инжењер at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $281,520. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Redpanda Data je $232,086.

Drugi resursi