Medijana УИкс Ресерчер kompenzacionog paketa in United States u Reddit iznosi $260K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Reddit. Poslednje ažuriranje: 9/22/2025

Medijanski paket
company icon
Reddit
UX Researcher
Austin, TX
Ukupno godišnje
$260K
Nivo
IC4
Osnovna plata
$210K
Stock (/yr)
$50K
Bonus
$0
Godine u kompaniji
0 Godine
Godine iskustva
5 Godine
Koji su karijerni nivoi u Reddit?
Reddit logo

$20K

Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Raspored sticanja

100%

GOD 1

U kompaniji Reddit, Dodele akcija/vlasničkih udela su podložni 1-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 100% stiče se u 1st-GOD (100.00% godišnje)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U kompaniji Reddit, Dodele akcija/vlasničkih udela su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U kompaniji Reddit, Dodele akcija/vlasničkih udela su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (6.25% kvartalno)

Vesting Schedule 100% after year 1.



ЧПП

Najveći paket kompenzacije za УИкс Ресерчер poziciju u Reddit in United States iznosi $481,000 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Reddit za УИкс Ресерчер poziciju in United States je $260,000.

Drugi resursi