Direktorijum kompanija
Reddit
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju
    Levels FYI Logo
  • Plate
  • Сајберсекјурити Аналитичар

  • Sve Сајберсекјурити Аналитичар plate

Reddit Сајберсекјурити Аналитичар Plate

Prosečna Сајберсекјурити Аналитичар ukupna kompenzacija u Reddit kreće se od $179K do $255K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Reddit. Poslednje ažuriranje: 9/22/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$205K - $240K
United States
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$179K$205K$240K$255K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Potrebno nam je samo 3 još Сајберсекјурити Аналитичар prijavas u Reddit da otključamo!

Pozovite svoje prijatelje i zajednicu da anonimno dodaju plate za manje od 60 sekundi. Više podataka znači bolje uvide za tražioce posla poput vas i našu zajednicu!

💰 Prikaži sve Plate

💪 Doprinesi Vaša plata

Reddit logo

$20K

Budite Plaćeni, Ne Iskorišćeni

Pregovarali smo o hiljadama ponuda i redovno postižemo povećanja od 30.000+ dolara (ponekad i 300.000+ dolara). Neka vam se plata pregovara ili vaš rezime pregleda od strane pravih stručnjaka - regrutara koji se time bave svakodnevno.


Raspored sticanja

100%

GOD 1

U kompaniji Reddit, Dodele akcija/vlasničkih udela su podložni 1-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 100% stiče se u 1st-GOD (100.00% godišnje)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U kompaniji Reddit, Dodele akcija/vlasničkih udela su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U kompaniji Reddit, Dodele akcija/vlasničkih udela su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (6.25% kvartalno)

Vesting Schedule 100% after year 1.



Primajte verifikovane plate u svom inboksu

Pretplatite se na verifikovane Сајберсекјурити Аналитичар ponude.Dobićete detaljnu analizu kompenzacije putem email-a. Saznajte više

Ovaj sajt je zaštićen reCAPTCHA sistemom i Google Politika privatnosti i Uslovi korišćenja se primenjuju.

ЧПП

The highest paying salary package reported for a Сајберсекјурити Аналитичар at Reddit sits at a yearly total compensation of $255,060. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Reddit for the Сајберсекјурити Аналитичар role is $178,760.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Reddit

Srodne kompanije

  • Hinge
  • TuneIn
  • Twitch
  • Credit Karma
  • Hulu
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi