Prosečna Бизнис Операције ukupna kompenzacija u Reddit kreće se od $221K do $308K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Reddit. Poslednje ažuriranje: 9/22/2025
Prosečna ukupna kompenzacija
Pozovite svoje prijatelje i zajednicu da anonimno dodaju plate za manje od 60 sekundi. Više podataka znači bolje uvide za tražioce posla poput vas i našu zajednicu!
100%
GOD 1
U kompaniji Reddit, Dodele akcija/vlasničkih udela su podložni 1-godišnjem rasporedu sticanja:
100% stiče se u 1st-GOD (100.00% godišnje)
Vesting Schedule 100% after year 1.
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U kompaniji Reddit, Dodele akcija/vlasničkih udela su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:
25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)
25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)
25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)
25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)
Vesting Schedule 100% after year 1.
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U kompaniji Reddit, Dodele akcija/vlasničkih udela su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:
25% stiče se u 1st-GOD (6.25% kvartalno)
25% stiče se u 2nd-GOD (6.25% kvartalno)
25% stiče se u 3rd-GOD (6.25% kvartalno)
25% stiče se u 4th-GOD (6.25% kvartalno)
Vesting Schedule 100% after year 1.