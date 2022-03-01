Каталог Компанија
Reckitt
Reckitt Плате

Распон плата Reckitt је од $14,462 у годишњој укупној компензацији за Informatičar (IT) на доњем крају до $492,450 за Prodaja на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније Reckitt. Последње ажурирање: 8/21/2025

$160K

Marketing
Median $161K
Računovođa
$127K
Poslovni analitičar
$20.2K

Analitičar podataka
$33.1K
Finansijski analitičar
$28.1K
Informatičar (IT)
$14.5K
Konsultant menadžmenta
$85.4K
Mašinski inženjer
$187K
Menadžer proizvoda
$114K
Menadžer projekta
$31.9K
Prodaja
$492K
Softverski inženjer
$161K
Arhitekta rešenja
$102K
Tehnički menadžer programa
$93.2K
Често постављана питања

Највише плаћена улога пријављена у Reckitt је Prodaja at the Common Range Average level са годишњом укупном компензацијом од $492,450. Ово укључује основну плату, као и евентуалну компензацију у акцијама и бонусе.
Медијана годишње укупне компензације пријављене у Reckitt је $97,799.

