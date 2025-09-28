Direktorijum kompanija
realtor.com
  • Plate
  • Софтверски Инжењер

  • Sve Софтверски Инжењер plate

realtor.com Софтверски Инжењер Plate

Софтверски Инжењер kompenzacija in United States u realtor.com kreće se od $111K po year za T1 do $255K po year za T6. Medijana year kompenzacionog paketa in United States iznosi $195K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete realtor.com. Poslednje ažuriranje: 9/28/2025

Prosečna Kompenzacija po Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
T1
Software Engineer 1(Početni nivo)
$111K
$109K
$147
$2K
T2
Software Engineer 2
$140K
$126K
$6K
$7.8K
T3
Senior Software Engineer
$201K
$159K
$25.2K
$17K
T4
Staff Software Engineer
$223K
$173K
$26K
$24.2K
Prikaži 3 Više nivoa
$160K

Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Plate za praksu

Koji su karijerni nivoi u realtor.com?

Uključeni Nazivi

Backend softverski inženjer

Full-Stack softverski inženjer

ЧПП

The highest paying salary package reported for a Софтверски Инжењер at realtor.com in United States sits at a yearly total compensation of $349,249. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at realtor.com for the Софтверски Инжењер role in United States is $185,800.

Drugi resursi