Продукт Менаџер kompenzacija in United States u realtor.com kreće se od $247K po year za T3 do $294K po year za T7. Medijana year kompenzacionog paketa in United States iznosi $285K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete realtor.com. Poslednje ažuriranje: 9/28/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
T2
$ --
$ --
$ --
$ --
T3
$247K
$208K
$10K
$29.6K
T4
$216K
$165K
$19.6K
$31.7K
T5
$288K
$223K
$26.3K
$39.1K
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
|Plate nisu pronađene
