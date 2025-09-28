Дата Сајентист kompenzacija in United States u realtor.com kreće se od $141K po year za T2 do $196K po year za T5. Medijana year kompenzacionog paketa in United States iznosi $181K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete realtor.com. Poslednje ažuriranje: 9/28/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
T1
$ --
$ --
$ --
$ --
T2
$141K
$134K
$1.3K
$5.6K
T3
$192K
$158K
$15.8K
$18.4K
T4
$235K
$184K
$32.3K
$19.2K
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
|Plate nisu pronađene
