realtor.com
  • Plate
  • Дата Сајентист

  • Sve Дата Сајентист plate

realtor.com Дата Сајентист Plate

Дата Сајентист kompenzacija in United States u realtor.com kreće se od $141K po year za T2 do $196K po year za T5. Medijana year kompenzacionog paketa in United States iznosi $181K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete realtor.com. Poslednje ažuriranje: 9/28/2025

Prosečna Kompenzacija po Nivo
Dodaj kompenzacijuPoredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
T1
Data Scientist 1
$ --
$ --
$ --
$ --
T2
Data Scientist 2
$141K
$134K
$1.3K
$5.6K
T3
Senior Data Scientist
$192K
$158K
$15.8K
$18.4K
T4
Staff Data Scientist
$235K
$184K
$32.3K
$19.2K
$160K

Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Koji su karijerni nivoi u realtor.com?

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Дата Сајентист poziciju u realtor.com in United States iznosi $243,000 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u realtor.com za Дата Сајентист poziciju in United States je $167,000.

