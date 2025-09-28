Direktorijum kompanija
Realtek Semiconductor
Realtek Semiconductor Софтверски Инжењер Plate

Medijana Софтверски Инжењер kompenzacionog paketa in Taiwan u Realtek Semiconductor iznosi NT$2.34M po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Realtek Semiconductor. Poslednje ažuriranje: 9/28/2025

Medijanski paket
company icon
Realtek Semiconductor
Software Engineer
Hsin-chu, TP, Taiwan
Ukupno godišnje
NT$2.34M
Nivo
L7
Osnovna plata
NT$2.34M
Stock (/yr)
NT$0
Bonus
NT$0
Godine u kompaniji
4 Godine
Godine iskustva
5 Godine
Koji su karijerni nivoi u Realtek Semiconductor?

NT$5.08M

Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
The highest paying salary package reported for a Софтверски Инжењер at Realtek Semiconductor in Taiwan sits at a yearly total compensation of NT$4,566,712. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Realtek Semiconductor for the Софтверски Инжењер role in Taiwan is NT$1,658,130.

