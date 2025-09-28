Direktorijum kompanija
Realtek Semiconductor
Medijana Пројект Менаџер kompenzacionog paketa in Taiwan u Realtek Semiconductor iznosi NT$3.42M po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Realtek Semiconductor. Poslednje ažuriranje: 9/28/2025

Medijanski paket
company icon
Realtek Semiconductor
Project Manager
Hsin-chu, TP, Taiwan
Ukupno godišnje
NT$3.42M
Nivo
8
Osnovna plata
NT$1.9M
Stock (/yr)
NT$0
Bonus
NT$1.52M
Godine u kompaniji
2 Godine
Godine iskustva
14 Godine
Koji su karijerni nivoi u Realtek Semiconductor?

NT$5.08M

ЧПП

The highest paying salary package reported for a Пројект Менаџер at Realtek Semiconductor in Taiwan sits at a yearly total compensation of NT$5,207,790. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Realtek Semiconductor for the Пројект Менаџер role in Taiwan is NT$3,308,468.

Drugi resursi