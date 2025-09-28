Direktorijum kompanija
RealPage
  • Plate
  • Финансијски Аналитичар

  • Sve Финансијски Аналитичар plate

RealPage Финансијски Аналитичар Plate

Medijana Финансијски Аналитичар kompenzacionog paketa in United States u RealPage iznosi $149K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete RealPage. Poslednje ažuriranje: 9/28/2025

Medijanski paket
company icon
RealPage
Financial Analyst
Richardson, TX
Ukupno godišnje
$149K
Nivo
senior finance manager
Osnovna plata
$125K
Stock (/yr)
$12K
Bonus
$12K
Godine u kompaniji
5 Godine
Godine iskustva
8 Godine
Koji su karijerni nivoi u RealPage?

$160K

Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Финансијски Аналитичар poziciju u RealPage in United States iznosi $246,000 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u RealPage za Финансијски Аналитичар poziciju in United States je $149,000.

