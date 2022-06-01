Каталог Компанија
Realogy Плате

Распон плата Realogy је од $100,509 у годишњој укупној компензацији за Ljudski resursi на доњем крају до $185,925 за Naučnik podataka на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније Realogy. Последње ажурирање: 8/24/2025

$160K

Softverski inženjer
Median $176K
Naučnik podataka
$186K
Ljudski resursi
$101K

Informatičar (IT)
$111K
Dizajner proizvoda
$140K
Regrutер
$129K
Arhitekta rešenja
$159K
Често постављана питања

Највише плаћена улога пријављена у Realogy је Naučnik podataka at the Common Range Average level са годишњом укупном компензацијом од $185,925. Ово укључује основну плату, као и евентуалну компензацију у акцијама и бонусе.
Медијана годишње укупне компензације пријављене у Realogy је $139,695.

