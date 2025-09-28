Direktorijum kompanija
REA Group
REA Group Софтверски Инжењеринг Менаџер Plate

Medijana Софтверски Инжењеринг Менаџер kompenzacionog paketa in Australia u REA Group iznosi A$205K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete REA Group. Poslednje ažuriranje: 9/28/2025

Medijanski paket
company icon
REA Group
Software Engineering Manager
Melbourne, VI, Australia
Ukupno godišnje
A$205K
Nivo
Lead Developer
Osnovna plata
A$175K
Stock (/yr)
A$13.1K
Bonus
A$16.5K
Godine u kompaniji
2 Godine
Godine iskustva
7 Godine
Koji su karijerni nivoi u REA Group?

A$249K

Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Софтверски Инжењеринг Менаџер poziciju u REA Group in Australia iznosi A$335,240 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u REA Group za Софтверски Инжењеринг Менаџер poziciju in Australia je A$192,062.

