REA Group
REA Group Плате

Распон плата REA Group је од $76,389 у годишњој укупној компензацији за Dizajner proizvoda на доњем крају до $144,619 за Arhitekta rešenja на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније REA Group. Последње ажурирање: 8/24/2025

$160K

Softverski inženjer
Median $106K

Backend softverski inženjer

Full-Stack softverski inženjer

Inženjer podataka

Menadžer proizvoda
Median $127K
Dizajner proizvoda
Median $76.4K

Menadžer softverskog inženjerstva
Median $131K
Analitičar podataka
$100K
Naučnik podataka
$119K
Arhitekta rešenja
$145K
Често постављана питања

Najvyššie platená pozícia nahlásená v REA Group je Arhitekta rešenja at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $144,619. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v REA Group je $119,100.

