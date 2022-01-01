Direktorijum kompanija
RBC
Ар Би Си Plate

Plate RBC kreću se od $36,123 ukupne kompenzacije godišnje za Продаја na nižem nivou do $201,000 za Чиф оф Стаф na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Ар Би Си. Poslednja izmena: 10/24/2025

Софтверски Инжењер
PL10 $50.4K
PL09 $58.9K
PL08 $80.7K
PL07 $110K
PL06 $121K
PL05 $118K

iOS inženjer

Frontend softverski inženjer

Inženjer mašinskog učenja

Backend softverski inženjer

Full-Stack softverski inženjer

Mrežni inženjer

Inženjer osiguranja kvaliteta (QA)

Inženjer podataka

DevOps inženjer

Inženjer pouzdanosti sajta

Бизнис Аналитичар
PL10 $38.4K
PL09 $50.4K
PL08 $69.8K
PL07 $83.8K
PL05 $51.5K
Продукт Менаџер
PL08 $85.3K
PL07 $101K
PL06 $128K

Дата Сајентист
PL08 $77.6K
PL07 $101K
PL06 $168K
Финансијски Аналитичар
Median $64.3K

Risk Analyst

Продукт Дизајнер
PL08 $77.1K
PL07 $102K

UX dizajner

Софтверски Инжењеринг Менаџер
Median $127K
Дата Аналитичар
Median $57.7K
Пројект Менаџер
Median $71.1K
Инвестмент Банкер
Median $75.1K
Солушн Архитекта
Median $115K

Data Architect

Cloud Security Architect

Cybersecurity Analyst
Median $72.3K
Information Technologist (IT)
Median $64.7K
УИкс Ресерчер
Median $86.7K
Актуар
Median $68.7K
Рачуновођа
Median $71K
Бизнис Операције
Median $51.1K
Кастомер Сервис
Median $38K
Маркетинг
Median $101K
Продаја
Median $36.1K
Програм Менаџер
Median $138K
Бизнис Операција Менаџер
Median $99K
Технички Програм Менаџер
Median $100K
Дата Сајенс Менаџер
Median $82.1K
Административни Асистент
$38.3K
Бизнис Девелопмент
$44.7K
Чиф оф Стаф
$201K
Корпорејт Девелопмент
$110K
Графички Дизајнер
$48.9K
Људски Ресурси
$200K
Правни
$56.8K
Менаџмент Консултант
$44.4K
Маркетинг Операције
Median $69.5K
Партнер Менаџер
$113K
Продукт Дизајн Менаџер
$164K
Технички Писац
$45.2K
Тотал Ривордс
$95.6K
Венчур Капиталиста
$121K
Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U kompaniji RBC, Dodele akcija/vlasničkih udela su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)

ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u RBC je Чиф оф Стаф at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $201,000. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u RBC je $79,163.

Drugi resursi