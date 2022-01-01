Razorpay Плате

Распон плата Razorpay је од $4,880 у годишњој укупној компензацији за Marketinške operacije на доњем крају до $200,862 за Arhitekta rešenja на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније Razorpay. Последње ажурирање: 8/24/2025
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
У компанији Razorpay, RSUs подлежу 4-годишњем плану стицања права:
25% стиче се у 1st-ГОД (25.00% годишње)
25% стиче се у 2nd-ГОД (2.08% месечно)
25% стиче се у 3rd-ГОД (2.08% месечно)
25% стиче се у 4th-ГОД (2.08% месечно)
7 years post-termination exercise window.
