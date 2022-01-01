Каталог Компанија
Razorpay
Razorpay Плате

Распон плата Razorpay је од $4,880 у годишњој укупној компензацији за Marketinške operacije на доњем крају до $200,862 за Arhitekta rešenja на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније Razorpay. Последње ажурирање: 8/24/2025

$160K

Softverski inženjer
Software Engineer $24.1K
Senior Software Engineer $46.9K
Lead Software Engineer $67.1K
Staff Software Engineer $74.6K

Frontend softverski inženjer

Backend softverski inženjer

Full-Stack softverski inženjer

DevOps inženjer

Menadžer softverskog inženjerstva
Median $101K
Menadžer proizvoda
Product Manager $64.5K
Senior Product Manager $79.3K
Principal Product Manager $114K

Dizajner proizvoda
Median $44.8K

UX dizajner

Poslovni analitičar
Median $22.8K
Naučnik podataka
Median $33.9K
Tehnički menadžer programa
Median $58.2K
Razvoj poslovanja
$73.2K
Analitičar podataka
$14K
Menadžer nauke o podacima
$194K
Ljudski resursi
$76.3K
Konsultant menadžmenta
$63.8K
Marketing
$33.6K
Marketinške operacije
$4.9K
Menadžer dizajna proizvoda
$67.4K
Menadžer programa
$29.6K
Menadžer projekta
$24.5K
Prodaja
$141K
Arhitekta rešenja
$201K
Tehnički pisac
$29.4K
План стицања права

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акције
RSU

У компанији Razorpay, RSUs подлежу 4-годишњем плану стицања права:

  • 25% стиче се у 1st-ГОД (25.00% годишње)

  • 25% стиче се у 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% стиче се у 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% стиче се у 4th-ГОД (2.08% месечно)

7 years post-termination exercise window.

Често постављана питања

Највише плаћена улога пријављена у Razorpay је Arhitekta rešenja at the Common Range Average level са годишњом укупном компензацијом од $200,862. Ово укључује основну плату, као и евентуалну компензацију у акцијама и бонусе.
Медијана годишње укупне компензације пријављене у Razorpay је $63,845.

