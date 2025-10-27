Direktorijum kompanija
Rapyd
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju
    Levels FYI Logo
  • Plate
  • Софтверски Инжењер

  • Sve Софтверски Инжењер plate

Rapyd Софтверски Инжењер Plate

Medijana Софтверски Инжењер kompenzacionog paketa in United Arab Emirates u Rapyd iznosi AED 441K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Rapyd. Poslednje ažuriranje: 10/27/2025

Medijanski paket
company icon
Rapyd
Backend Software Engineer
Dubai, DU, United Arab Emirates
Ukupno godišnje
AED 441K
Nivo
Backend Developer
Osnovna plata
AED 441K
Stock (/yr)
AED 0
Bonus
AED 0
Godine u kompaniji
2 Godine
Godine iskustva
5 Godine
Koji su karijerni nivoi u Rapyd?
Block logo
+AED 213K
Robinhood logo
+AED 327K
Stripe logo
+AED 73.5K
Datadog logo
+AED 129K
Verily logo
+AED 80.8K
Don't get lowballed
Najnoviji podaci o platama
ДодајДодај накнадуДодај накнаду

Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvezi podatkePogledaj otvorene poslove
Plate za praksu

Doprinesi

Primajte verifikovane plate u svom inboksu

Pretplatite se na verifikovane Софтверски Инжењер ponude.Dobićete detaljnu analizu kompenzacije putem email-a. Saznajte više

Ovaj sajt je zaštićen reCAPTCHA sistemom i Google Politika privatnosti i Uslovi korišćenja se primenjuju.

Uključeni Nazivi

Pošaljite Novi Naziv

Backend softverski inženjer

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Софтверски Инжењер poziciju u Rapyd in United Arab Emirates iznosi AED 516,795 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Rapyd za Софтверски Инжењер poziciju in United Arab Emirates je AED 431,998.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Rapyd

Srodne kompanije

  • Square
  • Snap
  • Amazon
  • Flipkart
  • LinkedIn
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi