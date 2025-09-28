Direktorijum kompanija
Rally
  • Plate
  • Продукт Менаџер

  • Sve Продукт Менаџер plate

Rally Продукт Менаџер Plate

Medijana Продукт Менаџер kompenzacionog paketa in India u Rally iznosi ₹3.72M po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Rally. Poslednje ažuriranje: 9/28/2025

Medijanski paket
company icon
Rally
Product Manager
Bengaluru, KA, India
Ukupno godišnje
₹3.72M
Nivo
-
Osnovna plata
₹3.19M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹532K
Godine u kompaniji
1 Godina
Godine iskustva
6 Godine
Koji su karijerni nivoi u Rally?

₹13.95M

Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Продукт Менаџер poziciju u Rally in India iznosi ₹3,849,612 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Rally za Продукт Менаџер poziciju in India je ₹3,693,323.

