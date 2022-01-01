Rally Health Плате

Каталог Компанија
Распон плата Rally Health је од $89,445 у годишњој укупној компензацији за Ljudski resursi на доњем крају до $321,300 за Naučnik podataka на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније Rally Health. Последње ажурирање: 8/20/2025

$160K

Naučnik podataka
$321K
Ljudski resursi
$89.4K
Dizajner proizvoda
Median $153K

Menadžer proizvoda
Median $210K
Regrutер
$156K
Menadžer softverskog inženjerstva
Median $305K
Tehnički menadžer programa
$219K
План стицања права

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акције
Options

У компанији Rally Health, Options подлежу 4-годишњем плану стицања права:

  • 25% стиче се у 1st-ГОД (12.50% полугодишње)

  • 25% стиче се у 2nd-ГОД (12.50% полугодишње)

  • 25% стиче се у 3rd-ГОД (12.50% полугодишње)

  • 25% стиче се у 4th-ГОД (12.50% полугодишње)

Често постављана питања

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Rally Health je Naučnik podataka at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $321,300. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Rally Health je $210,000.

