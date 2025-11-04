Direktorijum kompanija
Raksul
Raksul Menadžer Proizvoda Plate

Medijana Menadžer Proizvoda kompenzacionog paketa in Japan u Raksul iznosi ¥10.76M po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Raksul. Poslednje ažuriranje: 11/4/2025

Medijanski paket
company icon
Raksul
Product Manager
Tokyo, TY, Japan
Ukupno godišnje
¥10.76M
Nivo
G4
Osnovna plata
¥9.16M
Stock (/yr)
¥1.59M
Bonus
¥0
Godine u kompaniji
4 Godine
Godine iskustva
7 Godine
Koji su karijerni nivoi u Raksul?
ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Menadžer Proizvoda poziciju u Raksul in Japan iznosi ¥12,700,575 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Raksul za Menadžer Proizvoda poziciju in Japan je ¥10,757,930.

