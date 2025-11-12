Direktorijum kompanija
Radix
  • Plate
  • Softverski Inženjer

  • Ful-stek softverski inženjer

Medijana Ful-stek softverski inženjer kompenzacionog paketa in Brazil u Radix iznosi R$126K po year.

Medijanski paket
Software Engineer
Rio de Janeiro, RJ, Brazil
Ukupno godišnje
R$126K
Nivo
Senior
Osnovna plata
R$126K
Stock (/yr)
R$0
Bonus
R$0
Godine u kompaniji
1 Godina
Godine iskustva
8 Godine
ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Ful-stek softverski inženjer poziciju u Radix in Brazil iznosi R$228,092 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Radix za Ful-stek softverski inženjer poziciju in Brazil je R$125,571.

