Qualtrics
  • Plate
  • Солушн Архитекта

  • Sve Солушн Архитекта plate

Qualtrics Солушн Архитекта Plate

Солушн Архитекта kompenzacija in United States u Qualtrics kreće se od $155K po year za L4 do $247K po year za L5. Medijana year kompenzacionog paketa in United States iznosi $216K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Qualtrics. Poslednje ažuriranje: 9/28/2025

Prosečna Kompenzacija po Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$155K
$130K
$10K
$15K
L5
$247K
$168K
$48.8K
$29.6K
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
RSU

U kompaniji Qualtrics, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (6.25% kvartalno)



Uključeni Nazivi

Data Architect

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Солушн Архитекта poziciju u Qualtrics in United States iznosi $331,500 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Qualtrics za Солушн Архитекта poziciju in United States je $189,000.

