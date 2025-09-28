Софтверски Инжењеринг Менаџер kompenzacija in United States u Qualtrics kreće se od $342K po year za Associate Manager do $382K po year za Senior Director of Engineering. Medijana year kompenzacionog paketa in United States iznosi $415K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Qualtrics. Poslednje ažuriranje: 9/28/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
Associate Manager
$342K
$202K
$126K
$14.4K
Manager
$424K
$240K
$154K
$30.4K
Senior Manager
$281K
$176K
$81.3K
$24K
Director of Engineering
$372K
$214K
$92.3K
$65.5K
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U kompaniji Qualtrics, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:
25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)
25% stiče se u 2nd-GOD (6.25% kvartalno)
25% stiče se u 3rd-GOD (6.25% kvartalno)
25% stiče se u 4th-GOD (6.25% kvartalno)