Prosečna Маркетинг Операције ukupna kompenzacija in Germany u Qualtrics kreće se od €53K do €72.3K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Qualtrics. Poslednje ažuriranje: 9/28/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

€56.7K - €68.6K
Germany
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
€53K€56.7K€68.6K€72.3K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

€142K

Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
RSU

U kompaniji Qualtrics, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (6.25% kvartalno)



ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Маркетинг Операције poziciju u Qualtrics in Germany iznosi €72,322 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Qualtrics za Маркетинг Операције poziciju in Germany je €52,994.

